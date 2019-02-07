شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستأنف تدريباته استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال، تدريباته اليوم، الخميس، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب مباراة بيراميدز.

وتلقى نادى الداخلية هزيمة فى الدقائق الأخيرة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد كلية الشرطة.

وتوقف رصيد الداخلية بعد الهزيمة عند النقطة 21 فى المركز الـ14 بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام، ليصبح أبناء علاء عبد العال فى موقف لا يحسدون عليه بعدما تساوى عدد نقاط الداخلية مع الاتحاد السكندرى وإنبى.

ويستعد فريق الداخلية لمواجهة الجونة الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمرمسابقة الدوري العام، في المباراة التي يستضيفها استاد كلية الشرطة بالعباسية.