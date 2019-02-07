شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الأفريقية للكاراتيه بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، منافسات البطولة الأفريقية الأولى للكاراتيه على مستوى منتخبات الناشئين والشباب والكبار، والتى تقام بالمغرب وتستمر حتى 12 فبراير الجارى .
وتضم بعثة المنتخب 60 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى حسام عجور نائب رئيس الاتحاد كرئيسا للبعثة، ومعه 3 مدربين و حكمان و طبيب بالإضافة إلى إداريان .
يذكر أن البعثة غادرت أمس إلى المغرب، استعداد لخوض البطولة، ولحضور الإجتماع الفنى الذى عقد أمس.
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