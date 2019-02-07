شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الأفريقية للكاراتيه بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، منافسات البطولة الأفريقية الأولى للكاراتيه على مستوى منتخبات الناشئين والشباب والكبار، والتى تقام بالمغرب وتستمر حتى 12 فبراير الجارى .

وتضم بعثة المنتخب 60 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى حسام عجور نائب رئيس الاتحاد كرئيسا للبعثة، ومعه 3 مدربين و حكمان و طبيب بالإضافة إلى إداريان .

يذكر أن البعثة غادرت أمس إلى المغرب، استعداد لخوض البطولة، ولحضور الإجتماع الفنى الذى عقد أمس.