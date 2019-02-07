شوبير يكشف اقتراح أبو ريدة لحل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد رشاد

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن اجتماعهم اليوم الأربعاء مع الأندية شهد حضور الجميع باستثناء ممثل وادي دجلة؛ حيث تم تجديد الثقة في عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات.

وأشار شوبير، خلال حلقة برنامجه مساء اليوم بفضائية أون سبورت، إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة وضع مقترحًا لحل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري بتحويلها في ذات الموعد لبطولة الكأس.

وكان بيراميدز قد أوضح في بيان صادر عنه إنه لن يخوض مبارياته إلا بعد خوض الأهلي لمؤجلاته، كما استنكر تركي الشيخ، مالك نادي بيراميدز في وقت سابق عدم...