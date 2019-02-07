برشلونة يتعادل مع ريـال مدريد 1/1 بذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا (فيديو)

محمد سيد
تعادل فريق برشلونة أمام ضيفه ريـال مدريد بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل البرسا، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وسجل هدف ريـال مدريد اللاعب لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، وتعادل لصالح برشلونة اللاعب البرازيلي مالكوم أوليفيرا في الدقيقة 58.
دخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:
تير شتيجن في حراسة المرمى، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرثر ميلو، فيليبي كوتينيو، مالكوم، لويس...
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