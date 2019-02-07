أهداف الأربعاء.. ثنائية مانشيتر سيتي.. وتعادل الريال وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأربعاء 6 فبراير. الدوري الإنجليزي إيفرتون (0) vs مانشستر سيتي (2) كأس ملك إسبانيا برشلونة (1) vs ريال مدريد (1)

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