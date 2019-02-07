رياضة | راموس يحقق رقما سلبيا في تاريخ الكلاسيكو (تعرف عليه)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يحقق رقما سلبيا في تاريخ الكلاسيكو (تعرف عليه) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل نادي ريال مدريد أمام فريق برشلونة، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وحصل سيرجو راموس قائد نادي ريال مدريد على بطاقة صفراء في مباراة فريقه ضد البارسا، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.
وأصبح راموس أكثر اللاعبين حصولا على بطاقات في تاريخ الكلاسيكو، حيث تلقى 23 انذار في تاريخ مواجهات الفريقان منذ ارتدائه قميص الملكي.
ويعد أيضا اكثر اللاعبين حصولا على البطاقات الحمراء برصيد 5 بطاقات في 40 مباراة.
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