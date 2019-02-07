رياضة | بنزيما: كنا على مقربة من الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما: كنا على مقربة من الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريم بنزيما نجم ريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا أنهم كانوا على مقربة من الفوز.

وقال بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" كنا على مقربة من الفوز. هذا هو الحال الآن، الفريق".