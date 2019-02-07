رياضة | بيكيه: تنتظرنا مباراتين قويتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه: تنتظرنا مباراتين قويتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عقب التعادل الإيجابي مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا بأن الفريق تنتظره مباراتين قويتين. وقال بيكيه في تصريحات صحفية عقب المباراة :"تنتظرنا مباراتين قويتين وميسي كان يعاني من بعض الآلام في فخذه كما يعلم الجميع لهذا هو فضّل أن يتم إشراكه حتى الجولة الثانية".

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