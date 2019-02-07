رياضة | نجم ريال مدريد بعد التعادل مع برشلونة: نفكر في الشفاء والعودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد بعد التعادل مع برشلونة: نفكر في الشفاء والعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ماركوس ليورنتي نجم ريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا بأنهم يفكرون في الشفاء والعودة. وقال لورينتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "عمل رائع للجميع ونتيجة جيدة، نريد التأهل للنهائي في ملعبنا مع جمهورنا. الآن التفكير في الشفاء والعودة".

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