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رياضة | تعليق مثير من كاسيميرو عقب التعادل في كلاسيكو الأرض

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من كاسيميرو عقب التعادل في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كاسميرو نجم عقب التعادل الإيجابي مع في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا أن الفريق يفكر في مباراتهم المقبلة في الدوري أمام أتلتيكو مدريد. 

وقال كاسيميرو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "هناك معركة صعبة في البيرنابيو للوصول إلى المباراة النهائية. لكن من الآن فصاعدا، الديربي، الديربي، الديربي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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