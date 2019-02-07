رياضة | تعليق مثير من كاسيميرو عقب التعادل في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من كاسيميرو عقب التعادل في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كاسميرو نجم ريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا أن الفريق يفكر في مباراتهم المقبلة في الدوري أمام أتلتيكو مدريد.

وقال كاسيميرو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "هناك معركة صعبة في البيرنابيو للوصول إلى المباراة النهائية. لكن من الآن فصاعدا، الديربي، الديربي، الديربي".