رياضة | نجم ريال مدريد يفاجئ ميسي بعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يفاجئ ميسي بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كارفخال نجم ريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا بأن مشاركة ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة تغير الأجواء بالكامل. وقال كارفخال في تصريحات صحفية عقب المباراة :"لقد قللنا أنا ولوكاس فاسكيز من خطورة جوردي البا وحتى عند مشاركة ميسي". واختتم كارفاخال : "عندما يُشارك ميسي تتغير الأجواء بالكامل لكن أعتقد أن ما غير المباراة هو هدف التعادل".

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