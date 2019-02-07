رياضة | تصريح ناري من راموس بعد التعادل مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من راموس بعد التعادل مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الاسباني عن التعادل الذي حسم مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بذهاب دور نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

غرد راموس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أداء قوي جداً من الفريق ، السانتياجو بيرنابيو سيكون مفتاح التأهل، أنتم الجمهور ستكونوا المفتاح. هيا ريال!".

وكان فريق ريال مدريد قد تقدم بهدف أول عن طريق لوكاس فاسكيز بالدقيقة 6 ومن ثم تعادل البارسا بهدف عن طريق مالكوم في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر فأن ريال مدريد سوف يستضيف برشلونة يوم 27 من الشهر الجاري في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.