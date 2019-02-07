رياضة | نافاس يواصل رقمه المميز في الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس يواصل رقمه المميز في الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي جمعتهما على ملعب الكامب نو وذلك بذهاب دور نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

ويمتلك الكوستاريكي رقماً مميزاً أمام برشلونة حيث لعب‏ 5 مباريات كلاسيكو في ملعب الكامب نو بدون خسارة.

وقال نافاس عقب نهاية المباراة: ‏"كلانا كان لدينا الخيارات والفرص، نتيجة 1-1 تُعني القليل لنا لأننا أردنا الفوز".

وتابع: ‏"عائلتي هي التي تجعلني أبقى هنا، أستمتع وأُقدم كل شيء لهذا القميص ومن الفخر أن أرتديه".

‏وأتم: "ليس علي تغيير أي شيء أود أن ألعب أكثر ولم تتح لي الفرصه وعندما تُتاح لي، أحاول الاستفادة منها".

وكان فريق ريال مدريد قد تقدم بهدف عن طريق فاسكيز بالدقيقة 6 ومن ثم تعادل مالكوم بهدف للبارسا خلال الدقيقة 54.