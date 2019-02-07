رياضة | كاسيميرو: هناك معركة صعبة في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسيميرو: هناك معركة صعبة في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط نادي ريال مدريد إلى أن لازالت هناك معركة جديدة في البرنابيو أمام برشلونة للوصول إلى المباراة النهائية.
وقال كاسميرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هناك معركة صعبة في البيرنابيو للوصول إلى المباراة النهائية، لكن من الآن فصاعداً، الديربي، الديربي".
وتعادل ريال مدريد مع برشلونة مساء أمس الأربعاء بهدل لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو بذهاب دور نصف نهائي كأس الملك.
وسجل مالكوم هدف برشلونة بينما أحرز لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد لينتهي الفصل الأول من مباراة الكلاسيكو بالتعادل الإيجابي.
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