رياضة | كارفخال: حققنا تعادلا عادلا أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال: حققنا تعادلا عادلا أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كارفخال نجم ريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا بأن النتيجة إيجابية. وقال كارفخال في تصريحات صحفية عقب المباراة :"التعادل كان عادل بين الفريقين اليوم، النتيجة إيجابية لنا ". وأضاف اللاعب :"كنا نستطيع تحقيق الانتصار ولكن افتقدنا للمسة الأخيرة". واختتم كارفخال تصريحاته قائلاً :" لسنا أقرب للتأهل، لازالت ٥٠٪ لكل الفريقين".

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