رياضة | أول رد من مالكوم بعد هدفه في شباك ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من مالكوم بعد هدفه في شباك ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مالكوم نجم برشلونة عقب التعادل الإيجابي مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا عن سعادته بتسجيل هدف البرسا. وقال مالكوم في تصريحات صحفية عقب المباراة :"العالم كله يريد اللعب في الكلاسيكو، سعيد جداً بفرصة المشاركة وكذلك التسجيل اليوم، هي ليلة خاصه لي". وأضاف اللاعب:" لا أستطيع الحديث جيداً بسبب فرحتي. اريد العودة لوطني واحضن أمي من السعادة". واختتم مالكوم تصريحاته قائلاً :"بالتأكيد سأهدر المزيد من الفرص ولكن سأقاتل لكي اسجل البعض. اشكر زملائي لمساعدتي".

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