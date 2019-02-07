كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم برشلونة بعد التعادل مع الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيميدو نجم برشلونة عقب التعادل الإيجابي مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا أنهم سيقاتلون في مباراة العودة وشدد على ضرورة اللعب بدون نجم الفريق الأول ميسي. وقال سيميدو في تصريحات صحفية عقب المباراة :" يجب أن نتعلم كيف نلعب بدون ميسي، قدمنا مباراة جيدة". وأضاف :"اشكر زملائي لدعمي. جعلوني اقدم افضل مالدي". واختتم سيميدو تصريحاته قائلاً :"في الإياب سنقاتل للتأهل، بالتأكيد بحضور ميسي نكون أقوى".

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تعليق ناري من نجم برشلونة بعد التعادل مع الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.