رياضة | أول تعليق من فالفيردي بعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فالفيردي بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أن المباراة ضد ريال مدريد كانت ذو تنافس عالي، مشيرا إلى أنهم سيطروا في الشوط الاول ولكن البارسا عاد في الشوط الثاني.

وأضاف فالفيردي في تصريحات صحفية : "عانينا ببعض خسارات الكرة في منتصف الملعب بالشوط الأول، وفقدنا ميسي في الشوط الأول بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا".

وواصل : "‏نتمنى ان يواصل مالكوم هذا المستوى، وهو لاعب دائماً ما يخلق لـ نفسه الفرص، والفريق سيذهب إلى البرنابيو من أجل حسم كل شئ".