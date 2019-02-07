شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على تقييم لاعبي برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت شبكة "هو سكورد" العالمية تقييم لاعبي فريقي برشلونة وريال مدريد بعد التعادل على ملعب الكامب نو في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا. وستقام مباراة إياب كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في 17 من شهر فبراير الجاري. - برشلونة: حراسة المرمى: تير شتيجن (6.2) خط الدفاع: سيميدو (7.5) .. جيرارد بيكيه (7.1) .. لينجوليه (7) .. جوردي ألبا (6.5) خط الوسط: بوسكيتس (6.9) .. آرتور ميلو (7.6) .. راكيتيتش (6.7) خط الهجوم: مالكوم (8.4) .. كوتينيو (6.7) .. سواريز (6.4) البدلاء: ميسي (6.8) .. فيدال (6.4) .. ألينا (5.9) - ريال مدريد: حراسة المرمى: كيلور نافاس (6.7) خط الدفاع: كارفاخال (6.5) .. فاران (6.8) .. راموس (6) .. مارسيلو (6.8) خط الوسط: يورنتي (6.6) .. مودريتش (6.4) .. كروس (6.9) خط الهجوم: فينيسيوس (6.5) .. فاسكيز (7.6) .. كريم بنزيما (7.1) البدلاء: جاريث بيل (6) .. أسينسيو (6) .. كاسيميرو (6.7)

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