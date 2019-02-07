شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يعلق على التعادل مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية عقب المباراة :" الفريقان حصلا على فرص متكافئة الليلة. ولا أعتقد أن أي فريق إستحق الفوز على الأخر".

واختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً : "في مثل هذه المباريات لا يوجد مرشح للفوز بها، الفريقان هنا الأفضل في إسبانيا و في أوروبا، لقاء الإياب سيكون متساوي بنسبة كبيرة".