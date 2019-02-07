شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يتحدث عن التسجيل في ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث مالكوم نجم برشلونة عقب التعادل الإيجابي مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا عن تسجيل هدف البرسا.

وقال مالكوم في تصريحات صحفية عقب المباراة :"العالم كله يريد اللعب في الكلاسيكو، سعيد جداً بفرصة المشاركة وكذلك التسجيل اليوم، هي ليلة خاصه لي". وأضاف اللاعب:" لا أستطيع الحديث جيداً بسبب فرحتي. اريد العودة لوطني واحضن أمي من السعادة". واختتم مالكوم تصريحاته قائلاً :"بالتأكيد سأهدر المزيد من الفرص ولكن سأقاتل لكي اسجل البعض. اشكر زملائي لمساعدتي".

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