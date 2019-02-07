شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي: برشلونة سيتأهل للنهائي من مدريد والان مع التفاصيل
وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :المباراة كانت تنافسية عالية، وكانت هناك أحداث كثيرة، فريال مدريد سيطر في أول الدقائق، وعدنا بالاستحواذ".
وأضاف فالفيردي: " لدينا مباراة إياب، ولا أدري إذا كان التعادل عادل، ولكن أنا أقول نستحق الفوز، والريال كان يمكن أن يفوز".
وواصل المدرب: "هدف في الدقائق الأولى، يؤثر عليك، حاولنا الخروج من تأثير الهدف، وخلقنا فرص خطرة في الشوط الثاني، الذي كانت فيه المباراة لنا، وكان هناك تناوب في السيطرة على المباراة".
وتابع مدرب البارسا: "القرار الأفضل كان إراحة ميسي، يجب أن نقيم موقف الفريق وحالة اللاعب، وكان القرار الأصح".
واستطرد فالفيردي: "أتمنى أن يواصل مالكوم بهذا المستوى، فهو يخلق الفرص ويهدد مرمى الخصم".
وأوضح المدرب: "التأهل للمباراة النهائية مفتوح، وسنذهب إلى البرنابيو من أجل الفوز، والتأهل".
وأتم حديثه :"لم يحسم أي شئ، لكن ريال مدريد لدية ميزة، وسنضطر للتسجيل في البرنابيو.
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