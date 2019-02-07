شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يفوز بصعوبة على هيرتا برلين ويتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق بايرن ميونخ إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس ألمانيا، بعد فوزه الصعب مساء الأربعاء، على مضيفه هيرتا برلين بنتيجة 3-2، في إطار منافسات دور الـ 16 للمسابقة.

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، إذ سجل هدفي بايرن ميونخ لاعبه سيرج جنابري في الدقيقتين 7 و49، بينما أحرز ثنائية هيرتا برلين، ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة 3، ودافي سيلك في الدقيقة 67.

واتجه اللقاء لشوطين إضافيين، حيث تمكن الفريق البافاري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 98 عبر لاعبه كينجسيلي كومان، ليحسم تأهل فريقه إلى دور الثمانية لكأس ألمانيا.

وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته، تأهل فريق شالكه إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على فورتونا دوسلدورف بنتيجة 4-1.