شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في مهمة «حزم».. والفيصلي يصطدم بـ«الجبل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تستمر مواجهات الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم (الخميس) بإقامة لقاءين، يجمع الأول فريق أحد بنظيره الفيصلي على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عند الساعة 6:50، فيما يحل الأهلي ضيفاً على الحزم عند الساعة 8:15 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الجبل يبحث عن نقاط عنابي سدير

جدد فريق أحد آماله بالبقاء في دوري المحترفين بعد فوزه في الجولة الماضية على الاتفاق ورفع رصيده إلى 9 نقاط، ورغم أنه ما زال في المركز الأخير إلا أنه تمكن من تقليص الفارق النقطي بينه وبين صاحب المركز 14 إلى 6 نقاط فقط، ويطمح أبناء المدينة المنورة إلى تحقيق الفوز في لقاء الليلة للوصول للنقطة 12 مستغلين ظروف الفيصلي الذي تعرض لخسارتين متتاليتين أمام الباطن والحزم اللذين يتنافسان للهروب من مراكز المؤخرة إضافة لفريق أحد.

أما فريق الفيصلي فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن حصد نقطة وحيدة من 9 نقاط في الدور الثاني حيث تعادل مع النصر ومن ثم خسر من الباطن والحزم، لذا فإنه يسعى لتحقيق فوزه الأول في الدور الثاني ومن ثم العودة لمراكز المقدمة، إذ يحتل حالياً المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

الراقي عينه على الثالث والحزماوي على الفوز ناوي

يستضيف فريق الحزم نظيره الأهلي طمعاً في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من مراكز المؤخرة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، فالفريق الحزماوي يحتل المركز 12 برصيد 19 نقطة، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق 5 نقاط من أصل 9 في اللقاءات التي خاضها في الدور الثاني ولم يتعرض الفريق للخسارة إلى الآن بعد أن تعادل مع التعاون والوحدة وفاز على الفيصلي.

أما فريق الأهلي الذي يعد أفضل الفرق في الدور الثاني، فهو الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة في الدور الثاني بعد أن فاز في اللقاءات التي خاضها بعد انتصاره على كل من أحد والتعاون والباطن، وساهمت هذه الانتصارات في إعادة الفريق لمراكز المقدمة حيث يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثالث الشباب، لذا فإن الأهلي يطمح بجهازه الفني المؤقت بقيادة الوطني يوسف عنبر لمواصلة انتصاراته.