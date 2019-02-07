شكرا لقرائتكم راموس يتصدر أهم أرقام مواجهة الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد التى أقيمت على ملعب "كامب نو"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، فى ذهاب الدور قبل النهائى من كاس ملك إسبانيا، العديد من الأرقام الهامة.

- ريال مدريد سجل فى كل من آخر 15 مباراة خارج ملعبه ضد برشلونة فى جميع البطولات، أفضل أرقامه خارج ملعبه فى تاريخ الكلاسيكو.

- لوكاس فاسكيز سجل هدفه الأول فى مرمى برشلونة وذلك فى مشاركته التاسعة في الكلاسيكو.

- 5 مباريات كلاسيكو لـ كايلور نافاس فى ملعب الكامب نو بدون خسارة.

- 40 كلاسيكو لـ سيرخيو راموس فى مسيرته على بعد 3 مباريات من تحطيم الرقم القياسى.

- 50 مباراة لسيرخيو راموس في بطوله كأس ملك أسبانيا: 45 مباراة مع ريال مدريد - 5 مباريات مع أشبيليه.

- لايوجد أى لاعب فى الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة تعرض للمراوغة أكثر من مارسيلو (5 مرات).

- رغم دخوله كبديل فى الكلاسيكو أمام ريال مدريد نجح الأسطورة ميسى فى 5 مراوغات ناجحة الأكثر.



بيكيه وفاران

فاسكيز وبنزيما

فرحة الهدف الأول

مارسيلو يمر بالكرة