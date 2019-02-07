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شكرا لقرائتكم راموس يتصدر أهم أرقام مواجهة الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد التى أقيمت على ملعب "كامب نو"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، فى ذهاب الدور قبل النهائى من كاس ملك إسبانيا، العديد من الأرقام الهامة.
- ريال مدريد سجل فى كل من آخر 15 مباراة خارج ملعبه ضد برشلونة فى جميع البطولات، أفضل أرقامه خارج ملعبه فى تاريخ الكلاسيكو.
- لوكاس فاسكيز سجل هدفه الأول فى مرمى برشلونة وذلك فى مشاركته التاسعة في الكلاسيكو.
- 5 مباريات كلاسيكو لـ كايلور نافاس فى ملعب الكامب نو بدون خسارة.
- 40 كلاسيكو لـ سيرخيو راموس فى مسيرته على بعد 3 مباريات من تحطيم الرقم القياسى.
- 50 مباراة لسيرخيو راموس في بطوله كأس ملك أسبانيا: 45 مباراة مع ريال مدريد - 5 مباريات مع أشبيليه.
- لايوجد أى لاعب فى الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة تعرض للمراوغة أكثر من مارسيلو (5 مرات).
- رغم دخوله كبديل فى الكلاسيكو أمام ريال مدريد نجح الأسطورة ميسى فى 5 مراوغات ناجحة الأكثر.
بيكيه وفاران
فاسكيز وبنزيما
فرحة الهدف الأول
مارسيلو يمر بالكرة
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