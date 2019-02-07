شكرا لقرائتكم فالفيردى: ميسى شارك أمام الريال بعد التشاور معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة أن البارسا سيذهب إلى البرنابيو، من أجل الفوز على ريال مدريد من أجل التأهل لنهائى الكأس، وذلك عقب التعادل اليوم 1-1 بين الفريقين على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور نصف النهائى.

وتحدث فالفيردى قائلا عقب اللقاء، "المباراة كانت ذو تنافس عالى، الريال سيطر فى الشوط الاول ولكن عدنا فى الشوط الثانى، عانينا ببعض خسارات الكرة فى منتصف الملعب".

وعن البرازيلى مالكوم، قال فالفيردى "نتمنى ان يواصل بهذا المستوى، لاعب دائماً ما يخلق لـ نفسه الفرص سنذهب الى البرنابيو وكل شئ سيحسم هناك".

وتابع المدرب عن إشراك ميسى فى لقاء اليوم، قائلا "يجب أن تتخذ القرار الذى يكون مناسبا للفريق وللاعب، فى اللقاء الماضى أنهى المباراة ببعض الإنزعاجات لكنه اليوم تحسن تحدثت معه للدخول فى الشوط الثانى".

وواصل فالفيردى قائلا "سيميدو ومالكوم يصبرون كثيرا، سيميدو قد أثبت نفسه بالفعل هو لاعب سريع ويحل الكثير من المشاكل فى الدفاع".

وعن اللقاء المقبل أمام أتلتيك بلباو، قال "أتمنى ان يُشارك ميسي اساسياً، سوف اجاوب عليكم بعد 4 أيام، إذا لم يعانى من شئ سوف يُشارك، لقد تحدثت معه وقررنا سوياً أن يشارك فى المباراة".



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