شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدور النهائى بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس ، مباريات الجولة الأولى بالدور النهائى بدورى محترفى كرة اليد لتحديد المراكز من 1 إلى 8 للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات قوية بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى وسموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع طلائع الجيش والزمالك مع الجزيرة .
بينما تقام الجولة الثانية الخميس المقبل بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والجزيرة مع سموحة والزمالك مع سبورتنج .
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