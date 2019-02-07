شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدور النهائى بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس ، مباريات الجولة الأولى بالدور النهائى بدورى محترفى كرة اليد لتحديد المراكز من 1 إلى 8 للموسم المحلى 2018 / 2019 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات قوية بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى وسموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع طلائع الجيش والزمالك مع الجزيرة .

بينما تقام الجولة الثانية الخميس المقبل بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والجزيرة مع سموحة والزمالك مع سبورتنج .