شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 / 2 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 7 /2 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الجونة والانتاج الحربى على ستاد الجونة ومباراة المقاصة والاسماعيلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

موعد مباراة الجونة والانتاج الحربى

تقام مباراة الجونة والانتاج الحربى على ستاد الجونة فى تمام الرابعة عصر اليوم الخميس فى مواجهة صعبة للفريقين بعدما فاز الجونة على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تعادل الانتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق .

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 28 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 21 هدف .

ويأمل حماده صدقى المدير الفنى للجونة فى مواصلة قطار الانتصارات وخطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز الدوري بينما يسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للعودة لنغمة الانتصارات فى محاولة للحاق بالمربع الذهبى .

موعد مباراة المقاصة والاسماعيلى

تقام مباراة المقاصة والاسماعيلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس فى مواجهة لن تخلو من الاثارة فى ظل سعى الفريقين للظفر بالثلاث نقاط لاسيما بعد خسارة الفريق الفيومى من الزمالك برباعية مقابل هدف فى الجولة الاخيرة بينما فاز الدراويش على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد .

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 23 هدف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة .

ويبحث طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة عن استمرار نزيف النقاط خوفاً من الخروج من المربع الذهبى بعد الخسارة من القطبين بنتائج ثقيلة بينما يفتش البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى عن الخلطة السحرية لمواصلة قطار الانتصارات للتخلص من قاع جدول الدوري .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات اليوم الخميس بمنافسات الدورى المصرى الممتاز.