بوسكيتس يعلق على تعادل برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

كتب- أمير فرج:

تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني عن نتيجة مباراة فريقه أمام نظيره ريال مدريد في المباراة التي جمهت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب استاد كامب نو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال بوسكيتس عقب الكلاسيكو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو

ديبورتيفو" الإسبانية: "حصل كلا الفريقين على فرص خلال المباراة، التعادل نتيجة عادلة، كلا الفريقين كانت لديه الفرص الكافية من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "لقد انتهينا من 50 % من المباراة، مازال هناك لقاء آخر، وهناك وقت متبقى

على تلك المباراة، لقد كانت مباراة متكافئة، ريال مدريد سجل في الشوط الأول، ونحن سجلنا في الشوط الثاني، هذه هي طبيعة مباريات الكلاسيكو".

واختتم بوسكيتس: "الهدف الذي سجله مالكوم سيمنحه الثقة، نأمل أن يساعدنا بشكل أكبر بعد ذلك".

وتعادل فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد، بهدف لكل منهما، في المباراة التي شارك فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كبديل خلال الشوط الثاني.