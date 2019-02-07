أبدى سنتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد رضاءه عن نتيجة مباراة فريقه أمام برشلونة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.
وقال سولاري في تصريحات تليفزيونية: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز في اللقاء، لكن الجميع خرج راضياً عن مستوى المباراة".
وأضاف: "مباريات الكلاسيكو لها طابع خاص وتحظى بأجواء مختلفة،
وأكمل سولاري: "ما قدمه فريقي في اللقاء يثبت أننا نتحسن بشكل مستمر، لكن علينا أن نواصل العمل وتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة " .
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ريال مدريد: أهدرنا فرصة الفوز بالكلاسيكو .. لكننا نتحسن باستمرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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