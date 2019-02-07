أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بمشاركة ميسي وغياب رونالدو

كتب- محمد معتز صلاح الدين

شهدت مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مشاركة ميسي وغياب رونالدو لأول مرة منذ ٥ سنوات، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

ودخل ميسي بديلًا لإيفان راكيتيتش في الدقيقة 63، بعدما فضل

إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني إجلاسه على مقاعد البدلاء، بسبب الإصابة التي قد تعرض لها أمام فالنسيا بالدروي الإسباني في الفخذ الأيمن، وعدم جاهزيته بشكل كامل .

وكان ميسي قد غاب عن كلاسيكو الدور الأول في الليجا، في أكتوبر

الماضي، بداعي الإصابة التي تعرض لها في الكتف، والذي فاز به البارسا بنتيجة (5-1).

ويعتبر كلاسيكو اليوم، هو الأول لميسي بعد رحيل غريمه كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، حيث تصارع الثنائي خلال السنوات الماضية، على كل الألقاب الفردية والجماعية مع قطبي الكرة الإسبانية لمدة 12 عامًا.

وكان اول كلاسيكو يغيب فيه رونالدو عن مواجهة ميسي، في ابريل 2014، بنهائي كاس ملك إسبانيا.