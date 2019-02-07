ريال مدريد يقتنص تعادلا ثمينا من أنياب برشلونة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".



وسجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد في الدقيقة 6، بينما سجل مالكوم هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 57.



وسيُام لقاء الإياب 27 فبراير الجاري، في معقل ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" لحسم المتأهل للنهائي.



بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، دون أي تهديد حقيقي على المرمى.



أول تهديد كان من الضيوف، حيث انطلق البرازيلي فينيسيوس على الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية إلى توني كروس الذي سددها وسط المرمى ليتصدى لها مواطنه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 5.



ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول بأقدام لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، حيث أرسل فينيسيوس عرضية من الجهة اليسرى، استلمها بنزيما بمجهود فردي مميز على الجبهة اليمنى ومرر عرضية لفاسكيز الذي أسكنها في الشباك بسهولة.



وحاول البارسا الرد عبر انطلاقة من فيليب كوتينيو الذي توغل داخل منطقة جزاء ريال مدريد، قبل أن يخرج الحارس نافاس ويمسك بالكرة في الدقيقة 7.



وأهدر فينيسيوس فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17، حيث استلم كرة من بنزيما في منطقة جزاء البارسا ولكنه سدد برعونة شديدة بعيدا عن المرمى.



وتألق نافاس في التصدي ببراعة لانفراد من مالكوم في الدقيقة 19، قبل أن يُعلن الحكم التسلل.



أول تهديد صريح لبرشلونة في المباراة، كانت من رأسية بيكيه مستغلا عرضية من ركلة حرة نفذها مالكوم، لكن رأسيته علت مرمى نافاس في الدقيقة 26.



وواصل برشلونة محاولاته، حيث مرر مالكوم كرة إلى سيميدو في منطقة جزاء ريال مدريد، وأرسل تمريرة عرضية لكن فاران حولها إلى ركينة فيي الدقيقة 30.



وحرمت العارضة برشلونة من هدف التعادل في الدقيقة 31، حيث سدد راكيتيتش كرة رأسية لمسها نافاس قبل أن تصطدم بالعارضة.



وتصدى نافاس لتسديدة قوية من سواريز في الدقيقة 35، ببراعة شديدة ليحرم البارسا من تسجيل هدف التعادل، واستمرت محاولات ضعيفة من كلا الطرفين، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني، بدأ برشلونة التهديد عبر البرازيلي كوتينيو الذي سدد كرة قوية علت مرمى نافاس في الدقيقة 52.



ونجح مالكوم في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57، حيث كانت بداية الهجمة من ألبا الذي انطلق وسدد لكن تسديدته اصطدمت بالقائم لترتد أمام مالكوم الذي يُسكنها في الشباك.



وأجرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أولى تغييراته بالدفع بفيدال بدلا من راكيتيتش، ثم ميسي بدلا من كوتينيو، وأخيرًا كارليس ألينيا بدلا من مالكوم.



وعلى الجانب الآخر، دفع سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد بكاسيميرو بدلا من يورينتي المُصاب، وجاريث بيل بدلا من فينيسيوس، وأخيرًا أسينسيو بدلا من فاسكيز.



وتألق كارفاخال في منع ألينيا من تسجيل الهدف الثاني، حيث استقبل الشاب تمريرة سحرية من ميسي وأثناء التسديد وضع كارفاخال قدمه ليستعيد الميرنجي الكرة في الدقيقة 77.



وأهدر جاريث بيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 81، حيث خرج تير شتيجن في إحدى الكرات وحصل بنزيما على الكرة ومرر إلى بيل الذي سدد برعونة.



وتألق جيرارد بيكيه في منع تسديدة من الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد في الدقيقة 86، وفشل كلا الفريقين في مضاعفة النتيجة.



المصدر: موقع كورة