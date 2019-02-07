رياضة | بوسكيتش يعلق على التعادل مع ريال مدريد (تصريح مفاجئ)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتش يعلق على التعادل مع ريال مدريد (تصريح مفاجئ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بوسكيتس نجم برشلونة عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا بأنه لن يكون هناك مرشح للفوز وأن مباراة العودة ستكون متساوية بنسبة كبيرة.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية عقب المباراة :" الفريقان حصلا على فرص متكافئة الليلة. ولا أعتقد أن أي فريق إستحق الفوز على الأخر".

واختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً : "في مثل هذه المباريات لا يوجد مرشح للفوز بها، الفريقان هنا الأفضل في إسبانيا و في أوروبا، لقاء الإياب سيكون متساوي بنسبة كبيرة".