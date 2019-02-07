رياضة | نجم ريال مدريد يستفز برشلونة بتصريح قوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يستفز برشلونة بتصريح قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد أن تعادل فريقه أمام برشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لم يكن عادلا.

وقال فاسكيز عقب نهاية اللقاء :"كنا أفضل، كان لدينا فرص أكثر منهم، التعادل لم يكن عادلاً".

وأضاف اللاعب: "لقد أخطأنا في الأمتار القليلة الماضية، ضغطوا علينا، يلعبون في ملعبهم وهذا طبيعي، يجب أن نكون راضين عن المباراة لكن ليس النتيجة".

وتابع اللاعب: "في ملعبنا يجب أن نجعل هذا التعادل جيداً، يجب أن نذهب إلى المباراة النهائية، وأنا سعيد للغاية بالهدف الذي سجلته".