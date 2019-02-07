رياضة | تصريح مفاجئ من سولاري بعد التعادل مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مفاجئ من سولاري بعد التعادل مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سولاري المدير الفني لريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا بأنهم كان بإمكانهم الانتصار اليوم.

وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب المباراة :"اول كلاسيكو لي كمدرب، كانت مباراه جميله جداً اليوم، في بعض الاحيان كانت المباراه متكافئة".

وأضاف سولاري :"في بعض الأحيان نحن أفضل وبعضها الاخر هم أفضل، الكلاسيكو له أجواء خاصة".

واختتم سولاري تصريحاته قائلا :"اعتقد بأن الجميع كان راضياً على المستوى، كان بإمكاننا الإنتصار اليوم".