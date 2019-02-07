رياضة | كارفخال: الكلاسيكو جاء متكافئا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال: الكلاسيكو جاء متكافئا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال داني كارفخال لاعب ريال مدريد إن مباراة اليوم أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا جاءت متكافئة.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"أعتقد أننا في الشوط الأول كنا افضل، وفي الثاني هم أفضل، والكلاسيكو متكافئ، وتمكنا من التسجيل خارج ملعبنا".

وأضاف "اليوم لعبنا بشكل افضل من الـ 5-1 في الليجا، ودافعنا بشكل أفضل، مشيرا إلى أن الفريق الملكي كان لديه فرص لإحراز الأهداف، لكنها افتقدت للإنهاء، وبرشلونة أيضا".

وأتم حديثه "المباريات هذه مهمة، ويجب أن نعتني بانفسنا من أجل الجدول المضغوط للمباريات، مشيرا إلى أن التأهل لنهائي الكأس لا يزال 50% لكل فريق".