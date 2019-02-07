رياضة | عاجل.. أول تعليق من نجم برشلونة بعد التعادل مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من نجم برشلونة بعد التعادل مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى بوسكيتس لاعب برشلونة أن نتيجة التعادل بهدف لكل فريق والذي انتهت عليه مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عادلة. وأضاف عقب نهاية اللقاء :"اعتقد النتيجة عادلة وقدموا شوط أول جيد ونحن قدمنا شوط ثاني جيد". وتابع اللاعب: "الفريقان كان لهما الفرص الكافية وكان الفريقان قادرا على الفوز". وواصل اللاعب: " لا أحد يملك الأفضلية كل شيء ممكن حدوثه في مباراة الإياب". وأتم اللاعب: "هدف مالكوم سيعطيه ثقة كبيرة بالتأكيد، وأتمنى له التوفيق مع الفريق".

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