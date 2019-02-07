رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6-2-2019.. التعادل يحسم الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6-2-2019.. التعادل يحسم الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبدء الريال بالتسجيل عبر لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وعاد مالكوم دي أوليفيرا لتعديل النتيجة لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 57 من عمر الشوط الأول.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*لاعب مدريد السابق يشن هجومًا على جاريث بيل

شن بريتوادج مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق هجوماً عنيفاً على الويلزي جاريث بيل، قبل ساعات قليلة من مباراة الميرنجي المنتظرة مساء اليوم ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.

وأشار بريتوادج مياتوفيتش، أن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، هى الفرصة الأخيرة للويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد.

ويعتقد مياتوفيتش، أن جاريث بيل لم يقدم أى شيء يذكر مع ريال مدريد منذ انتقاله للنادي الملكي من صفوف توتنهام الإنجليزي عام 2013 .

وتحدث مياتوفيتش قائلاً:” الجميع هنا في ريال مدريد والجماهير منزعجون من جاريث بيل، لقد خيب آمالهم في العديد من الأوقات”.

*مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع فاران

قالت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يستهدف تدعيم خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة “الصن” الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع المدافع الفرنسي رافا فاران من صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة، أن مانشستر يونايتد رصد مبلغاً خيالياً قيمته 100 مليون جنية استرليني من أجل التعاقد مع الفرنسي بطل العالم رافا فاران مدافع ريال مدريد الإسباني.

وأفادت بعض المعلومات، أن عقد الفرنسي رافائيل فاران مع ريال مدريد ينتهي في صيف عام 2020، ولا يوجد أى أخبار تتحدث عن تجديد عقده مع النادي الملكي حتى الآن.

*الظاهرة رونالدو يشيد بمباراة الكلاسيكو

أشاد البرازيلي السابق رونالدو نازاريو بمباراة الكلاسيكو التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وقال أسطورة كرة القدم البرازيلية : “ستكون مباراة مذهلة ، هي أفضل مباراة كلاسيكو في عالم كرة القدم سواء جرت في برشلونة أو مدريد ودائماً ما تتمتع بأجواء مميزة للغاية ، آمل أن نشاهد مباراة رائعة اليوم”.

وحول المرشح للفوز وأجاب : “من الواضح أن لديّ تاريخاً مميزاً للغاية مع ريال مدريد وأتمنى له الفوز ، ولكن لديّ أيضاً تاريخ مع برشلونة ، وبالتالي لا يمكن لي ترشيح أي طرف ، هذه مباراة كلاسيكو ويمكن أن يحدث أي شيء”.

وتابع بقوله : “ريال مدريد عاد للعب بشكل جيد للغاية ويبدو أنه استعاد ديناميكية جيدة للغاية ، هو فريق متجدد مع لاعبين شباب ، ولكن يجب الحذر لأن برشلونة قوي مع ليونيل ميسي والتشكيلة المذهلة التي يمتلكها".

*راشفورد يصفع مدريد ويستمر في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد كان يفكر في الرحيل عن النادي الإنجليزي، للإنضمام لصفوف فريق ريال مدريد حال استمرار جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن ماركوس راشفورد كان يخطط للرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، حال استمرار "مورينيو" مدربًا للفريق الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن راشفورد تراجع عن فكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد رحيل "مورينيو" والتعاقد مع النرويجي سولشاير لقيادة الفريق الإنجليزي بدلًا منه.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن ماركوس راشفورد يريد تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، حيث ينتهي عقده في 2020، مشيرة إلي أن النادي الإنجليزي مستعد لمضاعفة راتب اللاعب 3 مرات للحفاظ عليه في المرحلة القادمة.