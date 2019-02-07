رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 1 × 1 ريال مدريد | كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - برشلونة 1 × 1 ريال مدريد | كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل البرسا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
كان الفريق الملكي هو الباديء بالتسجيل عبر لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وعادل مالكوم دي أوليفيرا النتيجة لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 57 من عمر الشوط الأول.
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