رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 1 × 1 ريال مدريد | كأس ملك إسبانيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل البرسا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

كان الفريق الملكي هو الباديء بالتسجيل عبر لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وعادل مالكوم دي أوليفيرا النتيجة لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 57 من عمر الشوط الأول.