رياضة | بعد التعادل مع ريال مدريد.. تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل مع ريال مدريد.. تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة، نظيره نادي أتليتك بلباو، يوم الأحد 10 فبراير في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويرغب نادي برشلونة في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكون الموسم الثاني على التوالي.

ويحتل نادي برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة، بينما يحل أتليتك بلباو في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو بالدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.