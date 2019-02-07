انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر سيتي يقفز لصدارة الدوري الإنجليزي "مؤقتاً" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 01:06 صباحاً - انتزع نادي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ إثر فوزه على مضيفه إيفرتون بثنائية نظيفة، في المباراة المقدمة من الجولة الـ27، والتي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "غوديسون بارك".

رفض الفريق السماوي الخروج بنتيجة التعادل في الشوط الأول؛ إذ أحرز مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتس بدلاً من الضائع.

وتكرر السيناريو ذاته في الشوط الثاني؛ حيث انتظر "السيتزن" حتى اللحظات الأخيرة من أجل تأمين النتيجة بفضل مهاجمه البرازيلي غابرييل خيسوس.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 62 نقطة في قمة ترتيب "البريميرليغ"، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول (لديه مباراة أقل)، في حين توقف رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.