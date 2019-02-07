شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد: كنا نستطيع الفوز على برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد سولاري المدير الفني لريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا بأنهم كان بإمكانهم الانتصار اليوم.

وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب المباراة :"اول كلاسيكو لي كمدرب، كانت مباراه جميله جداً اليوم، في بعض الاحيان كانت المباراه متكافئة".

وأضاف سولاري :"في بعض الأحيان نحن أفضل وبعضها الاخر هم أفضل، الكلاسيكو له أجواء خاصة".

واختتم سولاري تصريحاته قائلا :"اعتقد بأن الجميع كان راضياً على المستوى، كان بإمكاننا الإنتصار اليوم".