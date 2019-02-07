شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يكشف حظوظ الفريق في إقصاء برشلونة والان مع التفاصيل
الخليج 365- قال داني كارفخال لاعب ريال مدريد إن مباراة اليوم أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا جاءت متكافئة.
وأضاف عقب نهاية اللقاء :"أعتقد أننا في الشوط الأول كنا افضل، وفي الثاني هم أفضل، والكلاسيكو متكافئ، وتمكنا من التسجيل خارج ملعبنا".
وتابع اللاعب: "اليوم لعبنا بشكل افضل من الـ 5-1 في الليجا، ودافعنا بشكل أفضل، مشيرا إلى أن الفريق الملكي كان لديه فرص لإحراز الأهداف، لكنها افتقدت للإنهاء، وبرشلونة أيضا".
وأتم اللاعب حديثه: "المباريات هذه مهمة، ويجب أن نعتني بانفسنا من أجل الجدول المضغوط للمباريات، والتأهل لنهائي الكأس لا يزال 50% لكل فريق".
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