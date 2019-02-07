شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ريال مدريد يعلق على التعادل مع برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد أن تعادل فريقه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا نتيجة غير مرضية.

وأضاف عقب نهاية اللقاء "التعادل نتيجة غير مرضية لفريقي، فكنا نتطلع لتحقيق الفوز في مباراة اليوم".

وأضاف "كلانا البارسا وريال مدريد، يريد أن يكون في النهائي، ونريد أن نفعل الأشياء بشكل أفضل لتحقيق ذلك".

وتابع "عائلتي هي التي تجعلني أبقى هنا، استمتع وأعطي كل شيء لهذا القميص".

وأتم "لقد كانت لعبة جميلة، عانينا جميعا، عرفنا كيف نعاني في الاوقات الصعبة، ولعبنا عندما كان يتوجب علينا اللعب".