شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم في كأس ألمانيا والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- في أمسية كروية من نار شهد كأس ألمانيا العديد من المباريات القوية التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من عمر البطولة.

ويرصد لكم موقع "السعودية نيوز 365" نتائج مباريات اليوم في كأس ألمانيا

هوليستن كيل × أوجسبورج

نجح أوجسبورج في الفوز بالمباراة التي جمعته بنظيره هوليستن كيل في دور الـ16 من كأس ألمانيا بهدف نظيف، ويدير الحكم فرانك فيلنبورغ أحداث اللقاء.

وأنتهى الشوط الأول من المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني تمكن ميكائيل غريغوريتش في الدقيقة 85 ، من هز الشباك وإعطاء الأفضلية لفريقه.

لايبزيج × فولفسبورج

أنتهت المباراة التي تجمع بين فولفسبورج ونظيره لايبزينج في دور ال16 من كأس ألمانيا بفوز الأخير بهدف نظيف، ويحتضن ملعب ريد بول ارينا أحداث اللقاء.

وأنتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين بالتقدم الإيجابي بهدف نظيف.

ونجح لايبزيج عن طريق ماتيوس كونها في الدقيقة ، 9من تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد كرة أكثر من رائعة.

شالكة × فورتونا دوسلدورف

نجح شالكه 04 في من تخطي نظيره فورتونا دوسلدورف بأربعة أهداف مقابل هدف وخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا.

وأنتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتقدم لصالح شالكه بهدف نظيف، ونجح أحمد كوتوكو في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 30 من عمر اللقاء وأعطى الأفضلية لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ساليف ساني من تعزيز تقدم شالكه بهدف آخر في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 53 تمكن مارك أليكسندر أوث من تسجيل الهدف الثالث لفريقه وتوسيع الفارق عن منافسه.

ومع الدقيقة 71، تمكن روين هيننينجز من تسجيل الهدف الأول في شباك شالكه، وفي الدقيقة 87 عاد من جديد ساليف ساني لتسجيل الهدف الرابع.

بايرن ميونخ × هيرتا برلين

نجح فريق بايرن ميونخ من تخطي عقبة هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بعدما أنتهى الوقت الأصلي للمباراة ولجأوا إلى الأشواط الإضافية.

وأنتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ونجح ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة 3، من عمر الشوط الأول وأعطى الأفضلية لفريقه مبكرًا.

ولم يمر وقت طويل حتى تمكن البايرن من العودة إلى أجواء المباراة عن الدقيقة 7، بعدما سجل سيرج جنابري هدف التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني نجح البايرن في تسجيل الهدف الهدف الثاني بأقدام سيرج جنابري في الدقيقة 49.

ومع الدقيقة 67 تمكن دافي سيلك من العودة إلى المباراة و تسجيل الهدف الثاني لبرلين.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول تمكن كينغسيلي كومان من تسجيل الهدف الثالث في شباك برلين.

وتأهل فريق بايرن ميونخ وشالكه إلى دور ربع النهائي بجانب كلًا من لايبزيج و أوجسبورج، فيردر بريمن، بادربورن بهايدنهايم، هامبورغ اللذين تأهلا على حساب كل من باير ليفركوزن ونورمبرغ على التوالي.