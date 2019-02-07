كلاسيكو الكأس.. موعد مباراة العودة بين ريال مدريد وبرشلونة

تقدم ريال مدريد عن طريق الأسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، وتعادل برشلونة بواسطة البرازيلي مالكوم في الدقيقة 57.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 27 من شهر فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي بتمام العاشرة مساء.

وصعد برشلونة إلى الدور نصف النهائي من الكأس، بعد فوزه على إشبيلية بسداسية نظيفة مقابل 3 أهداف للأخير، فى مجموع مباراتي الذهاب والاياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

بينما تأهل ريال مدريد إلى الدور ذاته بعد تفوقه على جيرونا بنتيجة بسباعية مقابل 3 أهداف للأخير، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تقابل الثنائي 5 مرات سابقا في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، نجح فريق العاصمة في الانتصار خلال 4 مباريات بينما فاز البارسا في لقاء وحيد.