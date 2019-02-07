شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الأرض.. مالكوم ينقذ برشلونة من الهزيمة والحسم في سانتياجو برنابيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نفسه على مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

تقدم ريال مدريد عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، وتعادل برشلونة بواسطة البرازيلي مالكوم في الدقيقة 57.

الشوط الأول

بدأ ريال مدريد المباراة بتنظيم كبير خلال أول 5 دقائق، واسفر هذا التنظيم عن هدف مبكر سجله اللاعب لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6.

أرسل اللاعب البرازيلي فينسوس جونيور عرضة داخل منطقة الجزاء، استقبلها كريم بنزيما وقام بتحويلها لفاسكيز الذي أسكنها الشباك مباشرة.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ريال مدريد بذلك سجل في آخر 15 مباراة كزائر أمام برشلونة في كل البطولات بواقع 26 هدفا، وهي أفضل مسيرة للفريق الملكي خارج ملعبه في الكلاسيكو.

وحاول بعدها البارسا أحراز هدف التعادل عن طريق العديد من الهجمات الخطيرة المتتالية ألا أن دفاع الملكي بقيادة راموس نجح في إيقاف جميع الهجمات.

ويعد هذا الكلاسيكو هو رقم 40 لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس في جميع البطولات، بينما أصبحت هذه المواجهة هي رقم 50 لراموس في بطولة كأس ملك أسبانيا.

كما أصبح راموس أكثر لاعب بتاريخ الكلاسيكو يتلقّي بطاقات صفراء، حيث تلقى (23) بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 19 كاد البارسا أن يسجل هدف التعادل عن طريق البرازيلي مالكوم، قبل أن يتصدى له نافاس ويقوم حكم المباراة باحتسابها تسلل.

وكاد توني كروس أن يسجل الهدف الثاني للضيوف بعد هجمة منظمة بقيادة البرازيلي المتألق فينسوس جونيور الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها كروس بجانب شباك تير شتيجن.

وجاءت أقرب فرص برشلونة في الدقيقة 32 عندما قام إيفان راكيتيتش بتحويل رأسية قوية تجاه شباك الكوستاريكي كيلور نافاس، لكن كان لعارضة الملكي رأي أخر.

وعاد الكوستاريكي مرة أخرة لإنقاذ شباكه بعدما تصدى ببراعة لتسديدة الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 35، رافضا تسجيل هدف التعادل للبارسا، لينتهي الشوط الأول 1 – 0 للملكي.

الشوط الثاني

وفرض برشلونة سيطرته الكاملة على المباراة في الشوط الثاني، بعدما شن العديد من الهجمات على دفاع الفريق الملكي والتي أسفرت عن هدف رائع للبرازيلي مالكوم في الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 1 -1.

وفي الدقيقة 63 دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة بديلا للبرازيلي كوتينيو، من أجل مضاعفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وبدء ميسي المباراة على مقاعد بدلاء برشلونة، بعدما فضل فالفيردي مدرب البارسا عدم البدء به عقب إصابته في عضلة الفخذ خلال مواجهة فالنسيا بالليجا.

وفي الدقيقة 80 كاد جاريث بيل أن يسجل هدف الفوز للمرينجي بعد استقباله تمريرة من بنزيما، قبل أن يصوبها في جسد سيميدو مدافع الفريق الكتالوني، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1 - 1.

ويأمل الفريق الملكي في الفوز خلال مباراة العودة والمقرر لها يوم 27 من فبراير الجاري، خاصة وأنها تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.