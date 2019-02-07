شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- نجح شالكه 04 في من تخطي نظيره فورتونا دوسلدورف بأربعة أهداف مقابل هدف وخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا.

وأنتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتقدم لصالح شالكه بهدف نظيف، ونجح أحمد كوتوكو في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 30 من عمر اللقاء وأعطى الأفضلية لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ساليف ساني من تعزيز تقدم شالكه بهدف آخر في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 53 تمكن مارك أليكسندر أوث من تسجيل الهدف الثالث لفريقه وتوسيع الفارق عن منافسه.

ومع الدقيقة 71، تمكن روين هيننينجز من تسجيل الهدف الأول في شباك شالكه، وفي الدقيقة 87 عاد من جديد ساليف ساني لتسجيل الهدف الرابع.

وتأهل فريق لايبزيج و أوجسبورج بجانب كلًا من فيردر بريمن وبادربورن بهايدنهايم وهامبورغ اللذين تأهلا إلى ربع النهائي على حساب كل من باير ليفركوزن ونورمبرغ على التوالي.

ويذكر أن فيردير بريمن أطاح بمضيفه بروسيا دورتموند من ثمن نهائي كأس ألمانيا بعدما تغلب عليه بركلات الجزاء بعدما انتهت المباراة في زمنها الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما .