شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يلجأ إلى الشوط الإضافي بعد التعادل أمام هيرتا برلين والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أنتهت المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، والإحتكام إلى الشوط الإضافي.

وأنتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ونجح ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة 3 ، من عمر الشوط الأول وأعطى الأفضلية لفريقه مبكرًا.

ولم يمر وقت طويل حتى تمكن البايرن من العودة إلى أجواء المباراة عن الدقيقة 7، بعدما سجل سيرج جنابري هدف التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني نجح البايرن في تسجيل الهدف الهدف الثاني بأقدام سيرج جنابري في الدقيقة 49.

ومع الدقيقة 67 تمكن دافي سيلك من العودة إلى المباراة و تسجيل الهدف الثاني لبرلين.

ودخل بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اولريخ

خط الدفاع: الابا – هوميلز – زوله – كيميتش

خط الوسط: تياغو – جوريتسكا - كومان – جيمس – غنابري

خط الهجوم: ليفاندوسكي