الامارات | شباب الأهلي يقيد الفلسطيني اليماني

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقيد الفلسطيني اليماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت شركة شباب الأهلي لكرة القدم إجراءات قيد اللاعب الفلسطيني أحمد اليماني في قائمة الفريق، ضمن شروط التعاقد مع اللاعبين المقيمين في الدولة. ونشر اتحاد الكرة، على موقعه الرسمي، تحديثاً لقائمة شباب الأهلي، بإضافة اسم أحمد اليماني، بعدما أكمل النادي إجراءات قيده، وفقاً للشروط الجديدة، التي تسمح بالتعاقد مع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، في حال امتلاكهم إقامة في الدولة، مع إلغاء شرط إقامتهم لمدة ثلاث سنوات. واليماني صانع ألعاب وجناح، ويبلغ 19 عاماً، وسبق له التدرب مع الفريق بمسماه الأهلي سابقاً في المراحل السنية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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